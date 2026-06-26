Scènes de pays The Loop | Robin Goupil Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges
jeudi 1 avril 2027 · Centre Culturel La Loge · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays The Loop | Robin Goupil
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-01 22:00:00
Date(s) :
2027-04-01
Une mécanique délirante transforme un interrogatoire insignifiant en farce époustouflante au Centre Culturel La Loge à Beaupréau !
Dans The Loop tout s’emballe. Cette affaire de moeurs que traite un shérif de Denver dans son bureau minable est d’une banalité affligeante. C’est sans compter l’art de Robin Goupil il piège ici ses personnages dans une boucle temporelle qui va les forcer à revivre la même scène, à quelques détails près…
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Bar et restauration sur place .
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A wild plot twist turns a mundane interrogation into a mind-blowing farce at the La Loge Cultural Center in Beaupr%E9au!
L’événement Scènes de pays The Loop | Robin Goupil Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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