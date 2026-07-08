Scènes de pays Thomas VDB Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Thomas VDB

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08 21:45:00

Date(s) :

2026-10-08

Avec finesse et autodérision, Thomas VDB croque les travers de notre époque dans un stand-up jubilatoire à Beaupréau-en-Mauges.

Ancien élève au conservatoire de Tours, Thomas VDB débute dans la presse musicale comme rédacteur en chef du magazine Rock Sound . L’artiste s’oriente rapidement vers la scène tout en écrivant des livres et en collaborant pour France Inter, Radio Nova et Quotidien sur TMC. Avec son ton décalé basé sur l’autodérision, l’humoriste s’inspire de l’actualité pour aborder les petits et les grands travers de notre époque.

Bar et restauration sur place.

Vente de livres. .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

With wit and self-deprecating humor, Thomas VDB skewers the quirks of our times in an exhilarating stand-up show in Beaupr%E9au-en-Mauges.

L’événement Scènes de pays Thomas VDB Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges