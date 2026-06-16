Scènes de Pays Walid Ben Selim & Marie-Marguerite | Here and Now Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire mercredi 16 septembre 2026.

Mauges-sur-Loire

Scènes de Pays Walid Ben Selim & Marie-Marguerite | Here and Now

Saint-Florent-le-Vieil Eglise Abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-16 21:40:00

Date(s) :

2026-09-16

Concert dans le cadre du festival Les préférences à Saint-Florent-le-Vieil

Une ode musicale à la poésie soufie

Walid Ben Selim se fait le porte-voix des plus grands noms de la poésie arabe. Avec sa tessiture chaude et enveloppante, le chanteur marocain conte la beauté de la vie et tutoie les anges. Accompagné de la harpe de Marie-Marguerite Cano, issue du classique, tous deux fondent un espace

de spiritualité musicale.

Dans le cadre du festival LES PRÉFÉRENCES organisé par la Maison Julien Gracq et la SAISON MÉDITERRANÉE 2026 portée par l’Institut Français .

Saint-Florent-le-Vieil Eglise Abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Concert as part of the Les préférences à Saint-Florent-le-Vieil festival

L’événement Scènes de Pays Walid Ben Selim & Marie-Marguerite | Here and Now Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges