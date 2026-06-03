Scènes de vie, Jardin d’agronomie tropicale René-Dumont, Paris
Scènes de vie, Jardin d’agronomie tropicale René-Dumont, Paris samedi 13 juin 2026.
Scènes de vie Samedi 13 juin, 17h00, 19h00 Jardin d’agronomie tropicale René-Dumont Val-de-Marne
Limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:50:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:50:00+02:00
Danya Hammoud · Scènes de vie
Comment considérer le fracas du monde quand celui-ci s’invite jusque dans nos vies quotidiennes ? Avec cette création à ciel ouvert composée in situ avec des interprètes amateurs, la chorégraphe libanaise Danya Hammoud fait entendre la violence invisible qui tremble sous l’ordinaire.
Plus d’informations : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/danya-hammoud/
Jardin d’agronomie tropicale René-Dumont 45 Avenue de la Belle Gabrielle, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/danya-hammoud/ »}] Plus d’informations sur le lieu : https://www.paris.fr/lieux/jardin-d-agronomie-tropicale-rene-dumont-1813
Danya Hammoud · Scènes de vie
© L’Heure en commun
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