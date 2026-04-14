Scènes en Soleil Quai des Arts Argentan

Argentan

Scènes en Soleil

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Scènes en Soleil

Concert amateur, tout public

Halle du Clos Menou

Foodtruck sur place (payant)

Gratuit, accès libre, tout public. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

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English : Scènes en Soleil

L’événement Scènes en Soleil Argentan a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres d’Argentan Intercom