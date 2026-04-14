Scènes en Soleil Quai des Arts Argentan
Scènes en Soleil Quai des Arts Argentan vendredi 28 août 2026.
Argentan
Scènes en Soleil
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Scènes en Soleil
Concert amateur, tout public
Halle du Clos Menou
Foodtruck sur place (payant)
Gratuit, accès libre, tout public. .
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
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English : Scènes en Soleil
L’événement Scènes en Soleil Argentan a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres d’Argentan Intercom
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