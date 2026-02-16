Scènes nomades Blue Lemon Tree Studio Salle du foyer rural Azay-le-Brûlé

Scènes nomades Blue Lemon Tree Studio

Salle du foyer rural 2 Route du Quaireux Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : 8 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-03-27

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Partez pour un voyage musical à travers les grands classiques de la musique pop française et internationale, embrassant toutes les époques, des années 70 à nos jours.

Laissez-vous transporter par la nostalgie des hits intemporels et la découverte des pépites contemporaines, interprétées avec passion et énergie par trois chanteurs-musiciens.

Chanteuses Isabelle Laborde et Johanna JH Bassiste, batteur Adrien Lapeyre Guitariste Uzzo .

Salle du foyer rural 2 Route du Quaireux Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 57 95 reservations@scenesnomades.fr

