Scènes nomades Blue Lemon Tree Studio Salle du foyer rural Azay-le-Brûlé
Scènes nomades Blue Lemon Tree Studio Salle du foyer rural Azay-le-Brûlé vendredi 27 mars 2026.
Scènes nomades Blue Lemon Tree Studio
Salle du foyer rural 2 Route du Quaireux Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Partez pour un voyage musical à travers les grands classiques de la musique pop française et internationale, embrassant toutes les époques, des années 70 à nos jours.
Laissez-vous transporter par la nostalgie des hits intemporels et la découverte des pépites contemporaines, interprétées avec passion et énergie par trois chanteurs-musiciens.
Chanteuses Isabelle Laborde et Johanna JH Bassiste, batteur Adrien Lapeyre Guitariste Uzzo .
Salle du foyer rural 2 Route du Quaireux Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 57 95 reservations@scenesnomades.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scènes nomades Blue Lemon Tree Studio
L’événement Scènes nomades Blue Lemon Tree Studio Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Haut Val De Sèvre