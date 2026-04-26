Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung Maison Heinrich Heine Paris
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung Maison Heinrich Heine Paris mercredi 10 juin 2026.
Contemporain de Heine, Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) se livre
dans cette comédie de 1822 à un loufoque et jubilatoire jeu de massacre
prenant pour cible la mesquinerie et la médiocrité de son époque, dont
il n’épargne aucun représentant, surtout pas les savants et les pédants.
Rien d’étonnant, donc, à ce que le père d’Ubu Roi, Alfred
Jarry, se soit enthousiasmé pour cette farce littéraire au point d’en
donner une traduction à la fin du siècle, rendant un bel hommage à ce
précurseur du théâtre de l’absurde.
Spectacle du théâtre: Contemporain de Heine, Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) se livre dans cette comédie de 1822 à un loufoque et jubilatoire jeu de massacre prenant pour cible la mesquinerie et la médiocrité de son époque, dont il n’épargne aucun représentant, surtout pas les savants et les pédants.
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/scherz-satire-ironie-und-tiefere-bedeutung/ https://fb.me/e/1QmeZRhJv3 https://fb.me/e/1QmeZRhJv3
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Défi Nature Urbaine 2026 : animation sur la biodiversité du square des Epinettes Square des Epinettes PARIS 26 avril 2026
- Montmartre bohème – visite guidée insolite 26 avril 2026
- Un cercle d’écriture pour dire ce qu’on ne dit nulle part ailleurs Siège AVH Vincennes 26 avril 2026
- Le Labo des métamorphoses : crée ta déesse, invente ta créature Centre culturel suisse Paris 26 avril 2026
- Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Paris 26 avril 2026