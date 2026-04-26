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Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung Maison Heinrich Heine Paris

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung Maison Heinrich Heine Paris

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung Maison Heinrich Heine Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite | Inscription conseillée </p>

Contemporain de Heine, Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) se livre
dans cette comédie de 1822 à un loufoque et jubilatoire jeu de massacre
prenant pour cible la mesquinerie et la médiocrité de son époque, dont
il n’épargne aucun représentant, surtout pas les savants et les pédants.
Rien d’étonnant, donc, à ce que le père d’Ubu Roi, Alfred
Jarry, se soit enthousiasmé pour cette farce littéraire au point d’en
donner une traduction à la fin du siècle, rendant un bel hommage à ce
précurseur du théâtre de l’absurde.

Spectacle du théâtre: Contemporain de Heine, Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) se livre dans cette comédie de 1822 à un loufoque et jubilatoire jeu de massacre prenant pour cible la mesquinerie et la médiocrité de son époque, dont il n’épargne aucun représentant, surtout pas les savants et les pédants.
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
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