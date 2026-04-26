Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung Maison Heinrich Heine Paris

Contemporain de Heine, Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) se livre

dans cette comédie de 1822 à un loufoque et jubilatoire jeu de massacre

prenant pour cible la mesquinerie et la médiocrité de son époque, dont

il n’épargne aucun représentant, surtout pas les savants et les pédants.

Rien d’étonnant, donc, à ce que le père d’Ubu Roi, Alfred

Jarry, se soit enthousiasmé pour cette farce littéraire au point d’en

donner une traduction à la fin du siècle, rendant un bel hommage à ce

précurseur du théâtre de l’absurde.

Spectacle du théâtre: Contemporain de Heine, Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) se livre dans cette comédie de 1822 à un loufoque et jubilatoire jeu de massacre prenant pour cible la mesquinerie et la médiocrité de son époque, dont il n’épargne aucun représentant, surtout pas les savants et les pédants.

Le mercredi 10 juin 2026

de 20h00 à 20h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

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