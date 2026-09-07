Science infuse, Médiathèque Castagnéra, Talence
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Science infuse Mercredi 28 octobre, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Sur inscription; Tarif: 4€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:30:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:30:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00
À travers des projections et des ateliers scientifiques, au croisement des arts et de la science, relevez le défi de comprendre les sciences de façon ludique et interactive. Au cours de ces ateliers, les enfants développent curiosité, créativité et esprit critique en s’appropriant la démarche scientifique d’investigation.
Projection et atelier
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.talence.fr »}]
Le Forum des Arts & de la Culture vient à votre rencontre dans vos médiathèques.
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