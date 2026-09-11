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Science infuse, Médiathèque Castagnéra, Talence

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Science infuse, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription; Tarif: 4€

Science infuse Mercredi 2 décembre, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription; Tarif: 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00

À travers des projections et des ateliers scientifiques, au croisement des arts et de la science, relevez le défi de comprendre les sciences de façon ludique et interactive. Au cours de ces ateliers, les enfants développent curiosité, créativité et esprit critique en s’appropriant la démarche scientifique d’investigation.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.talence.fr »}]
Le Forum des Arts & de la Culture vient à votre rencontre dans vos médiathèques.

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