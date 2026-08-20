Sciences et SF : Journée thématique, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Sciences et SF : Journée thématique Jeudi 22 octobre, 14h00 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Accès libre et gratuit sauf spectacle de clôture (billetterie à venir)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Les futurs des sciences vus par la science fiction : jeudi 22 octobre

À l’occasion de la publication de l’anthologie de nouvelles de science-fiction “À la recherche de demain, 10 variations sur le futur des sciences” coédité par La Volte et le Quai des Savoirs, le festival Lumières sur le Quai dédie la journée du 22 octobre aux relations entre sciences et science-fiction.

Si les sciences offrent des clés de lecture de notre monde, la science-fiction s’en sert pour imaginer l’avenir. Mais les influences entre scientifiques, auteurs et autrices de science-fiction ne sont pas à sens unique : c’est dans un aller-retour constant entre réalité et imagination que les possibles s’ouvrent. Là où les scientifiques font les découvertes qui façonnent la société de demain, comment la science-fiction imagine-t-elle les sciences dans 10 ans ? La science-fiction se présente alors comme une porte d’entrée pour ouvrir les imaginaires et discuter de ce à quoi pourrait ressembler le labo de demain.

Programme

► 14h : Introduction par le Quai des Savoirs et les éditions La Volte

► 14h – 15h15 : Table ronde “C’était mieux demain !”

Qu’est-il arrivé au futur ? Plus on avance, et plus le futur nous effraie. Que ce soit par les recherches scientifiques ou à travers la pop-culture, films, BD, jeux vidéo, séries TV… la dystopie semble avoir de beaux jours devant elle. IA, réseaux sociaux, changement climatique, énergie… les sujets d’inquiétude s’accumulent. La science-fiction peut-elle/veut-elle nous aider à dépasser l’anxiété actuelle ? En quoi les techniques de prospective – y compris scientifiques – peuvent nous aider à ouvrir des futurs plus souhaitables ?

avec : Léo Henry (en attente de confirmation), Nicolas Hervé, Norbert Merjagnan, et Maïté Tauber

animation : Marion Sabourdy

entrée libre et gratuite.

► 15h30-16h45 : Table ronde “À la recherche de la recherche”

La science-fiction est-elle un outil pour imaginer la science de demain ? Entre croire et savoir, réel et virtuel, information et fake news, quelle place faisons-nous, collectivement, aux savoirs scientifiques, et comment cette place peut-elle évoluer ? Comment préserver la liberté de la recherche (et de l’enseignement, et de la création) ? Qu’est-ce que le métier de scientifique ? Comment va-t-il évoluer dans le futur ? Toutes les recherches sont-elles bonnes à entreprendre ? L’esprit critique est-il un esprit de résistance ?

avec : Li Cam, Yann Ferguson, Saul Pandelakis et Emmanuelle Rial-Sebbag

animation : Marion Sabourdy

entrée libre et gratuite

► 17h : Conclusion par Ariel Kyrou “Que peut la science-fiction ?”

► 17h30-18h30 : Signatures dédicaces à la librairie-boutique du Quai des Savoirs

► 18h30-19h : Sleep for Earth, conférence-spectacle par la compagnie Le Clair Obscur

Pour permettre à la Terre de se régénérer, il faudrait mettre l’humanité en pause pendant 200 ans. Face à ce constat, le Clair Obscur imagine Sleep for Earth, un programme de l’ONU radical (ou pragmatique ?) qui grâce à l’innovation scientifique des cocons de stase, permettrait d’endormir l’humanité et ainsi mettre en pause sa prédation sur les ressources de l’écosystème. « Dormir, c’est agir pour la Terre ». Dormir, pour une écologie paisible et régénératrice, en intégrant la science-fiction pour changer notre réel.

entrée payante sur inscription (billetterie à venir)

Infos pratiques

date : 22 octobre 2026

horaires : 14h-19h

accès : entrée libre pour les tables-rondes et dédicaces ; entrée payante sur inscription en ligne pour le spectacle

Intervenantes et intervenants : Li-Cam, autrice de SF / Laurent Chicoineau, directeur du Quai des Savoirs / Mathias Echenay, directeur des éditions La Volte / Yann Ferguson, sociologue, spécialiste de l’IA au travail / Nicolas Hervé, sciences de l’éducation, prospectiviste / Léo Henry, auteur de SF / Ariel Kyrou, journaliste, essayiste, éditeur / Norbert Merjagnan, auteur de SF / Saul Pandelakis, auteur de SF, enseignant-chercheur en design / Emmanuelle Rial-Sebbag, juriste, droit de la santé et bioéthique / Marion Sabourdy, responsable des nouveaux médias, Territoire de sciences / Maithé Tauber, médecin endocrinologue.

Une journée en partenariat avec les éditionsLa Volte.

Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :

programmation à venir

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://lavolte.net/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Journée spéciale sciences et science-fiction au Quai des Savoirs dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026. Au programme : table ronde, dédicaces d’auteurs et conférence-spectacle.

Crédit : Editions La Volte