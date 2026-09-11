Sciences Po Aix ouvre ses portes pour la première fois lors de la Journée du patrimoine 2026, Sciences Po Aix, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Sciences Po Aix ouvre ses portes pour la première fois lors de la Journée du patrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 10h00 Sciences Po Aix Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion de son 70ᵉ anniversaire, Sciences Po Aix participe pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine et ouvre les portes de son campus au grand public.

Au fil d’une visite interactive, le public pourra découvrir l’histoire de l’institution, l’évolution de son campus et les lieux qui font aujourd’hui l’identité de Sciences Po Aix. Une immersion au cœur d’un établissement qui, depuis 1956, forme les acteurs des grandes transformations de la société.

Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13626 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 65 04 70 00 https://www.sciencespo-aix.fr/ https://www.linkedin.com/school/sciences-po-aix/;https://www.instagram.com/sciencespo_aix/?hl=fr Établissement public d’enseignement supérieur créé en 1956, Sciences Po Aix a pour vocation de former les cadres des secteurs public et privé de demain.

Tourné depuis toujours vers les grands enjeux sociétaux, Sciences Po Aix a fait de l’Europe, de la Méditerranée, et de la Géostratégie ses domaines d’expertise.

L’École offre une formation pluridisciplinaire destinée à de jeunes bacheliers curieux du monde qui les entoure et soucieux d’en comprendre les mutations.

Lié à Aix-Marseille Université par convention,

Sciences Po Aix est membre de la Conférence des Grandes Écoles et fait partie du Réseau ScPo, qui regroupe sept des onze Instituts d’Études Politiques de France : Sciences Po Aix,

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.

À l’occasion de son 70ᵉ anniversaire, Sciences Po Aix participe pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine et ouvre les portes de son campus au grand public.

© Sciences Po AIx