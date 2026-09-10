Scientific Battle : Le progrès met-il la planète en danger ? Halle 6 Ouest Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

???? Le progrès met-il la planète en danger ?« On n’arrête pas le progrès ! » Cet adage longtemps porteur d’optimisme se heurte désormais à une réalité plus complexe.Le progrès est nécessaire pour avancer, se projeter, imaginer, résoudre, espérer, penser. Mais son développement sans limite, et plus particulièrement celui des technologies et de l’IA, semble mettre à mal l’habitabilité-même de notre planète.Lors de cette nouvelle édition de la Scientific Battle, deux équipes de chercheurs débattront pour déterminer si le progrès est condamnable ou au contraire indispensable. Chacune défendra sa position à coups d’arguments scientifiques, tandis que le public contribuera au débat et votera pour l’équipe qui l’aura le plus convaincu. Préparez vos gants de boxe, le combat des idées va commencer.Avec :• David Cayla, économiste, maître de conférences à l’Université d’Angers, chercheur au Granem• Laurent Devisme, enseignant-chercheur au CRENAU à l’ENSA Nantes, vice-président transformations écologiques et médiations scientifiques à Nantes Université• Agnès Grivaux, philosophe, maîtresse de conférences à Nantes Université• Etienne Thenoz, enseignant-chercheur à l’IAE de Nantes, laboratoire d’économie et de management Nantes Atlantique (LEMNA), Nantes Université???? Événement gratuit sur inscription

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200

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