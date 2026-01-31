Scolarité solidaire Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap

1e RENCONTRE SCOLARITÉ SOLIDAIRE :UN RÉSEAU D’ENTRAIDE ENTRE JEUNES DE 16 A 30 ANS18 FEVRIER 2026 16H30-18H30C’est permettre aux jeunes de se rencontrer 1 fois/ mois pour s’entraider, se soutenir et créer du lien.Seule condition: avoir entre 16 et 30 ans. ?? Le principe ? Recevoir de l’aide et/ou offrir son aide (soutien scolarité et études supérieures; améliorer son français à l’oral et à l’écrit) Créer du lien et participer à des activités et sorties… Découvrir la ville et les bons plans jeunes… ?? Comment ? Scanner le QR code sur l’affiche pour s’inscrire Participer aux soirées 1 fois/ mois à l’Etincelle Se mettre en lien avec d’autres jeunes pour recevoir l’aide dont vous avez besoin ????RDV le mercredi 18 février à 16H30 à l’Etincelle, 11 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes (arrêt tram Croix Bonneau)???? Besoin de plus d’infos ? N’hésitez pas à nous appeler au 07.64.89.02.75 Avec l’Etincelle et les Kapseurs, kapseuses de Bellevue

Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes 44100

07.64.89.02.75



