Scrabble pour tous Café de la Forge Café de la Forge Guillac
Scrabble pour tous Café de la Forge Café de la Forge Guillac jeudi 14 mai 2026.
Guillac
Scrabble pour tous Café de la Forge
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Venez passer un moment convivial autour d’une partie de Scrabble au Café de la Forge ! À 14h30. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Scrabble pour tous Café de la Forge Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Guillac (Morbihan)
- Les Cyclosympas balades à vélo Café de la Forge Guillac 8 mai 2026
- Scène ouverte Trad’ breton Café de la Forge Guillac 8 mai 2026
- Concert de Charlotte Ly Folk pop Café de La Forge Guillac 9 mai 2026
- Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac 13 mai 2026
- Soirée tarot Café de la Forge Café de la Forge Guillac 14 mai 2026