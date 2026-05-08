Scrabble pour tous Café de la Forge Café de la Forge Guillac

Guillac

Scrabble pour tous Café de la Forge

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Venez passer un moment convivial autour d’une partie de Scrabble au Café de la Forge ! À 14h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Scrabble pour tous Café de la Forge Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande