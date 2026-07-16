Sculpter les muses de l’atelier de Delacroix, Musée Eugène Delacroix, Paris

Informations pratiques

Sculpter les muses de l’atelier de Delacroix Samedi 19 septembre, 17h30 Musée Eugène Delacroix Paris

Gratuit, limité à 20 personnes. Le matériel est fourni par le musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Démonstration de modelage et moulage

S’inspirant d’un bas-relief sur la façade de l’atelier de Delacroix représentant les neufs muses, le public découvrira deux techniques courantes de la sculpture : le modelage en argile et le moulage en plâtre.

Lors du modelage en argile, les participants pourront découvrir l’art du sculpteur par la création d’un bas-relief. À partir de figures en papier découpées il s’agira de donner forme à un personnage sur une surface plane à partir de laquelle on monte un relief. Cet exercice permettra au public de se familiariser avec l’art de l’illusion : simuler la profondeur sur une faible épaisseur par des plans successifs.

Puis le moulage en plâtre permettra aux partcipants à partir d’éléments en résine mis à leur disposition, de choisir des membres pour former un corps humain d’après la posture d’une muse qui sera vêtue de bandes de plâtre afin d’en magnifier la présence. L’exercice tendra à rendre visible le mouvement par un jeu de plis épousant le corps, selon la technique antique du drapé mouillé.

Musée Eugène Delacroix 6 Rue de Furstemberg, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33144418650 https://www.musee-delacroix.fr https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix;https://twitter.com/MuseeLouvre L’immeuble fait partie des anciennes dépendances du palais abbatial de Saint-Germain des Prés (fin XVIIIe siècle). Atelier de Delacroix construit en 1857. En métro : Station Saint-Germain-des-Prés (L 4). Une fois sorti du métro, traversez le parvis de l’église Saint-Germain-des-Prés et prenez à droite sur la rue de l’Abbaye. Empruntez la première rue à gauche. Vous arrivez dans la rue de Furstemberg. Le musée se trouve juste en face de vous, sur la gauche. Station Mabillon (L 10). En sortant du métro, traversez le boulevard Saint Germain et rejoignez la rue de l’Echaudé. Prenez à gauche sur la rue de l’Abbaye et à droite rue de Furstemberg.

Atelier démonstration de modelage et moulage

Sculpter les muses de l’atelier de Delacroix © Thomasine Giesecke