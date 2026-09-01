Sculptures du Symposium PLace du pont pouillet Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Sculptures du Symposium

PLace du pont pouillet Chênehutte Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez quatre sculptures en pierre et bois.

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PLace du pont pouillet Chênehutte Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Discover four stone and wood sculptures.

L’événement Sculptures du Symposium Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME