Séamus et Caoimhe Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 – 21:15

Gratuit : non De 7 € à 15 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre Tout public

Sean Nós – musique celtiqueMalgré leur jeune âge, Séamus et Caoimhe Uí Fhlatharta ont déjà séduit de nombreux publics, en Irlande et ailleurs. Frère et soeur, ils ont grandi dans une famille de musiciens, qui leur a notamment transmis des chants Sean Nós, composés d’harmonisations vocales complexes en gaélique, interprétées à cappella. Il n’y a pas que leurs voix qui s’accordent parfaitement : multi-instrumentistes (harpe, violon, percussions, guitare…), danseurs par ailleurs, ils célèbrent tous les aspects de la culture irlandaise avec coeur. En 2023, le duo a sorti son premier album, qui fusionne l’émotion des mélodies ancestrales avec des arrangements plus modernes, en gaélique ou en anglais.

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