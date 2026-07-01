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AGENDA · La Chapelle-sur-Erdre

Séamus et Caoimhe, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

vendredi 27 novembre 2026 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre

Séamus et Caoimhe, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Espace Culturel Capellia
Adresse
Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 7 € à 15 €

Séamus et Caoimhe Vendredi 27 novembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 7 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:15:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:15:00+01:00

Sean Nós – musique celtique
Malgré leur jeune âge, Séamus et Caoimhe Uí Fhlatharta ont déjà séduit de nombreux publics, en Irlande et ailleurs. Frère et soeur, ils ont grandi dans une famille de musiciens, qui leur a notamment transmis des chants Sean Nós, composés d’harmonisations vocales complexes en gaélique, interprétées à cappella. Il n’y a pas que leurs voix qui s’accordent parfaitement : multi-instrumentistes (harpe, violon, percussions, guitare…), danseurs par ailleurs, ils célèbrent tous les aspects de la culture irlandaise avec coeur. En 2023, le duo a sorti son premier album, qui fusionne l’émotion des mélodies ancestrales avec des arrangements plus modernes, en gaélique ou en anglais.

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Malgré leur jeune âge, Séamus et Caoimhe Uí Fhlatharta ont déjà séduit de nombreux publics, en Irlande et ailleurs. musique traditionnelle musique celtique

Colin Moore

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