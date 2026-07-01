Séamus et Caoimhe, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Séamus et Caoimhe Vendredi 27 novembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 7 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:15:00+01:00

Sean Nós – musique celtique

Malgré leur jeune âge, Séamus et Caoimhe Uí Fhlatharta ont déjà séduit de nombreux publics, en Irlande et ailleurs. Frère et soeur, ils ont grandi dans une famille de musiciens, qui leur a notamment transmis des chants Sean Nós, composés d’harmonisations vocales complexes en gaélique, interprétées à cappella. Il n’y a pas que leurs voix qui s’accordent parfaitement : multi-instrumentistes (harpe, violon, percussions, guitare…), danseurs par ailleurs, ils célèbrent tous les aspects de la culture irlandaise avec coeur. En 2023, le duo a sorti son premier album, qui fusionne l’émotion des mélodies ancestrales avec des arrangements plus modernes, en gaélique ou en anglais.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

Malgré leur jeune âge, Séamus et Caoimhe Uí Fhlatharta ont déjà séduit de nombreux publics, en Irlande et ailleurs. musique traditionnelle musique celtique

Colin Moore