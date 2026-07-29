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Séance bien-être paddle + yoga Montargis

samedi 22 août 2026 · Montargis

Séance bien-être paddle + yoga Montargis

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Rue des Closiers
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
33 33 33 Tarif de base plein tarif

Montargis

Séance bien-être paddle + yoga

Rue des Closiers Montargis Loiret

Tarif : 33 – 33 – EUR
33
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Séance bien-être paddle + yoga
Offrez-vous une parenthèse détente au coeur de la nature. Le Club de Voile de Montargis vous invite à une séance bien-être unique Balade en paddle sur le Loing + Séance de yoga avec Claire.
Un petit pot convivial offert pour clore la séance en beauté ! 33  .

Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Paddleboarding + Yoga Wellness Session

L’événement Séance bien-être paddle + yoga Montargis a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MONTARGIS

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