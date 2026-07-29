Informations pratiques

Montargis

Séance bien-être paddle + yoga

Rue des Closiers Montargis Loiret

Tarif : 33 – 33 – EUR

33

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Séance bien-être paddle + yoga

Offrez-vous une parenthèse détente au coeur de la nature. Le Club de Voile de Montargis vous invite à une séance bien-être unique Balade en paddle sur le Loing + Séance de yoga avec Claire.

Un petit pot convivial offert pour clore la séance en beauté ! 33 .

Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Paddleboarding + Yoga Wellness Session

L’événement Séance bien-être paddle + yoga Montargis a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MONTARGIS