Séance bien-être paddle + yoga Montargis
samedi 22 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Séance bien-être paddle + yoga
Rue des Closiers Montargis Loiret
Tarif : 33 – 33 – EUR
33
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Séance bien-être paddle + yoga
Offrez-vous une parenthèse détente au coeur de la nature. Le Club de Voile de Montargis vous invite à une séance bien-être unique Balade en paddle sur le Loing + Séance de yoga avec Claire.
Un petit pot convivial offert pour clore la séance en beauté ! 33 .
Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Paddleboarding + Yoga Wellness Session
L’événement Séance bien-être paddle + yoga Montargis a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MONTARGIS
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