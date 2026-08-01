Séance canoë-kayak-paddle au féminin Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

Séance canoë-kayak-paddle au féminin

5 Reculée de Novéant Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 20:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Mesdames, vous l’attendiez, ca y est nous l’avons reprogrammée !

Prêtes à pagayer, vous dépasser et partager un moment unique entre femmes ?

Nous vous invitons à une séance sportive dédiée au Canoë-Kayak au féminin, dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.

Lieu Club de Canoë-Kayak, 5 Reculée de Novéant à Saint-Mihiel

Pour qui ? Ouvert à toutes les femmes, quelque soit votre niveau. Débutantes, confirmées ou simplement curieuses vous êtes les bienvenues ! (Mais il faut savoir nager)

Objectif découvrir ou re-découvrir les sports de pagaie, gagner en confiance, partager un moment sportif et profiter de la nature et de l’été dans une ambiance bienveillante.

Prévoir affaires de rechange et chaussures qui peuvent aller dans l’eau.

(Pas d’inscriptions, il suffit d’être à 18h au club !)Tout public

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5 Reculée de Novéant Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 01 78 96 41 kayakclubsaintmihiel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ladies, you’ve been waiting for this—it’s finally here! We’ve rescheduled it!

Ready to paddle, push yourself, and share a unique experience with other women?

We invite you to a women’s canoeing and kayaking session in a natural setting with a friendly atmosphere.

Location: Canoe-Kayak Club, 5 Reculée de Novant in Saint-Mihiel

Who’s it for? Open to all women, regardless of your skill level. Beginners, experienced paddlers, or those who are simply curious: you’re all welcome! (But you must know how to swim.)

Goal: to discover or rediscover paddling sports, build confidence, share a sporting experience, and enjoy nature and the summer in a supportive atmosphere.

Bring a change of clothes and shoes that can get wet.

(No registration required—just be at the club by 6:00 p.m.!)

L’événement Séance canoë-kayak-paddle au féminin Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE