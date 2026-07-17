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AGENDA · Le Vésinet

Séance cinéma « Au nom de la Rose », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Jean Marais · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Jean Marais
Adresse
59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines

Séance cinéma « Au nom de la Rose » Dimanche 20 septembre, 17h30 Cinéma Jean Marais Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Projection d’un classique du patrimoine cinématographie / Le choix ddes spectateurs : « Au nom de la Rose » en VO de Jean-Jacques Annaud (1986)

Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]
Projection « Au nom de la Rose » en VO de Jean-Jacques Annaud

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