AGENDA · Le Vésinet
Séance cinéma « Au nom de la Rose », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Jean Marais · Le Vésinet
Informations pratiques
Séance cinéma « Au nom de la Rose » Dimanche 20 septembre, 17h30 Cinéma Jean Marais Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00
Projection d’un classique du patrimoine cinématographie / Le choix ddes spectateurs : « Au nom de la Rose » en VO de Jean-Jacques Annaud (1986)
Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]
Projection « Au nom de la Rose » en VO de Jean-Jacques Annaud
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