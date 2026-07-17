Séance cinéma « Au nom de la Rose », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet

Informations pratiques

Séance cinéma « Au nom de la Rose » Dimanche 20 septembre, 17h30 Cinéma Jean Marais Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Projection d’un classique du patrimoine cinématographie / Le choix ddes spectateurs : « Au nom de la Rose » en VO de Jean-Jacques Annaud (1986)

Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]

Projection « Au nom de la Rose » en VO de Jean-Jacques Annaud