Séance cinéma – « Peter Pan », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet

Informations pratiques

Séance cinéma – « Peter Pan » Dimanche 20 septembre, 10h30 Cinéma Jean Marais Yvelines

Tarif : de 5 à 8 € , dès 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Projection d’un classique du patrimoine cinématographie / Le choix de l’équipe Art é Essai pour les familles : Peter Pan (1953)

Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]

Projection de « Peter Pan » (1953)