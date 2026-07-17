AGENDA · Le Vésinet
Séance cinéma – « Peter Pan », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Jean Marais · Le Vésinet
Informations pratiques
Séance cinéma – « Peter Pan » Dimanche 20 septembre, 10h30 Cinéma Jean Marais Yvelines
Tarif : de 5 à 8 € , dès 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Projection d’un classique du patrimoine cinématographie / Le choix de l’équipe Art é Essai pour les familles : Peter Pan (1953)
Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]
Projection de « Peter Pan » (1953)
À voir aussi à Le Vésinet (Yvelines)
- Concert du Patrimoine – Carmen, rêve d’Espagne, Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, Le Vésinet 18 septembre 2026
- Visite libre de l’église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Le Vésinet 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Sainte Pauline, Église Sainte-Pauline, Le Vésinet 19 septembre 2026
- Exposition « L’évolution de nos quartiers », Forum, Le Vésinet 19 septembre 2026
- A la découverte des trésors cachés du Vésinet, Forum, Le Vésinet 19 septembre 2026