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AGENDA · Le Vésinet

Séance cinéma – « Peter Pan », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Jean Marais · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Jean Marais
Adresse
59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines
Tarif
Tarif : de 5 à 8 € , dès 5 ans

Séance cinéma – « Peter Pan » Dimanche 20 septembre, 10h30 Cinéma Jean Marais Yvelines

Tarif : de 5 à 8 € , dès 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Projection d’un classique du patrimoine cinématographie / Le choix de l’équipe Art é Essai pour les familles : Peter Pan (1953)

Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]
Projection de « Peter Pan » (1953)

À voir aussi à Le Vésinet (Yvelines)