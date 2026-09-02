SÉANCE DE BÉBÉS LECTEURS FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers
mercredi 28 octobre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Béziers
SÉANCE DE BÉBÉS LECTEURS FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Des histoires, des rires et de la douceur pour les petits dès 1 an ! Venez partager un joli moment autour des livres.
Une jolie séance de lecture pour les tout-petits ! Venez partager un moment d’histoires, de découvertes et de douceur avec les enfants dès 1 an.
Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée. .
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr
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English :
Stories, laughter, and fun for little ones ages 1 and up! Come share a wonderful time with books.
L’événement SÉANCE DE BÉBÉS LECTEURS FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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