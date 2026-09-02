Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

SÉANCE DE BÉBÉS LECTEURS FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Des histoires, des rires et de la douceur pour les petits dès 1 an ! Venez partager un joli moment autour des livres.

Une jolie séance de lecture pour les tout-petits ! Venez partager un moment d’histoires, de découvertes et de douceur avec les enfants dès 1 an.

Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

Stories, laughter, and fun for little ones ages 1 and up! Come share a wonderful time with books.

L’événement SÉANCE DE BÉBÉS LECTEURS FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34