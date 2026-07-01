Séance de bébés lecteurs, Médiathèque « Au fil des pages », Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Séance de bébés lecteurs Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque « Au fil des pages » Haute-Loire

Séance limitée à 10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

Une séance de lecture et de découverte spécialement conçue pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Au fil des histoires, comptines et jeux de doigts, les bébés et leurs accompagnateurs partagent un moment de douceur, d’éveil et de plaisir autour des livres.

Médiathèque « Au fil des pages » Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 471616645 https://monistrol-sur-loire-portail.c3rb.org/ https://www.facebook.com/mediathequemonistrol [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 61 66 45 »}]

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