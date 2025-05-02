Séance de cinéma T’as pas changé Salle des fêtes Félines

Félines

Séance de cinéma La Guerre des prix

Salle des fêtes Le Bourg Félines Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:15:00

Date(s) :

2026-05-22

Thriller français d’Anthony Dechaux (1h36) qui dépeint de manière glaçante les arcanes de la négociation entre les puissants groupes industriels et les petits producteurs.. Par le Cinéparc

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Salle des fêtes Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00

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English :

French thriller by Anthony Dechaux (1h36), a chilling depiction of the arcane negotiations between powerful industrial groups and small producers… By Cinéparc

L’événement Séance de cinéma La Guerre des prix Félines a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay