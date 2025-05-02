Séance de cinéma T’as pas changé Salle des fêtes Félines
Séance de cinéma T’as pas changé Salle des fêtes Félines vendredi 27 février 2026.
Félines
Séance de cinéma La Guerre des prix
Salle des fêtes Le Bourg Félines Haute-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:15:00
Date(s) :
2026-05-22
Thriller français d’Anthony Dechaux (1h36) qui dépeint de manière glaçante les arcanes de la négociation entre les puissants groupes industriels et les petits producteurs.. Par le Cinéparc
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Salle des fêtes Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00
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English :
French thriller by Anthony Dechaux (1h36), a chilling depiction of the arcane negotiations between powerful industrial groups and small producers… By Cinéparc
L’événement Séance de cinéma La Guerre des prix Félines a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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