Séance de cinéma Les Légendaires

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-27

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance de cinéma Les Légendaires Villé a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé