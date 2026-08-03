Informations pratiques

Chartres

Séance de dédicace de Xavier Fourquemin pour Chroniques de Fer et d’Écailles

10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le dessinateur Xavier Fourquemin viendra dédicacer le premier tome de sa nouvelle série Chroniques de fer et d’écailles, publiée aux éditions du Lombard, à la librairie BD Flash.

Par le biais de deux personnages hautement futés, Régis Hautière et Xavier Fourquemin (déjà complices sur la série Révolutionnaires) nous entraînent au sein d’un univers foisonnant et cosmopolite, mêlant science-fiction et fantasy.

Le rythme est haletant, et promet pour les prochains tomes… Les planches du bédéiste, tout en encre de Chine et aquarelles, sont toujours aussi élégantes et détaillées vous prendrez plaisir à les décortiquer des heures durant ! .

10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comic book artist Xavier Fourquemin will be signing copies of the first volume of his new series, *Chroniques de fer et d’écailles*, published by Éditions du Lombard, at the BD Flash bookstore.

L’événement Séance de dédicace de Xavier Fourquemin pour Chroniques de Fer et d’Écailles Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES