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Séance de dédicace Nant

Séance de dédicace Nant

Séance de dédicace Nant dimanche 9 août 2026.

Adresse : Rue de l'église

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Nant

Séance de dédicace

Rue de l’église Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Jean-Louis Calvert dédicace son thriller Grabuge au Mas de l’Anis Rouge .
De 9h à 12h, à la Librairie le Roc Nantais   .

Rue de l’église Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 10 95 

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English :

Jean-Louis Calvert signs his thriller Grabuge au Mas de l’Anis Rouge .

L’événement Séance de dédicace Nant a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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