Séance de dédicace Nant
Séance de dédicace Nant dimanche 9 août 2026.
Nant
Séance de dédicace
Rue de l’église Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Jean-Louis Calvert dédicace son thriller Grabuge au Mas de l’Anis Rouge .
De 9h à 12h, à la Librairie le Roc Nantais .
Rue de l’église Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 10 95
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English :
Jean-Louis Calvert signs his thriller Grabuge au Mas de l’Anis Rouge .
L’événement Séance de dédicace Nant a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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