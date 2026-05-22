Nant

Séance de dédicace

Rue de l’église Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Jean-Louis Calvert dédicace son thriller Grabuge au Mas de l’Anis Rouge .

De 9h à 12h, à la Librairie le Roc Nantais .

Rue de l’église Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 10 95

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English :

Jean-Louis Calvert signs his thriller Grabuge au Mas de l’Anis Rouge .

L’événement Séance de dédicace Nant a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)