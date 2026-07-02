Séance de jeux encadrée : Nos coups de cœur !, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Muséum d'histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? · Toulouse
Informations pratiques
Séance de jeux encadrée : Nos coups de cœur ! Samedi 3 octobre, 14h00 Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
La Médiathèque jeunesse vous propose de venir tester ses jeux coups de cœur en famille, des jeux de plateaux, de dés, de coopération, d’anticipation ou de stratégie afin de découvrir de manière originale et ludique la biodiversité, l’histoire naturelle et les sciences de la vie.
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://museum.toulouse-metropole.fr/
Biblis en folie 2026
©Elena
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