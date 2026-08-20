Séance de jeux encadrées, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse

Informations pratiques

Séance de jeux encadrées Samedi 19 septembre, 14h00 Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La médiathèque jeunesse vous invite à découvrir en famille une sélection de ses jeux coups de cœur. Jeux de plateau, de dés, de coopération, d’anticipation ou de stratégie vous permettront d’explorer, de manière ludique et originale, la biodiversité, l’histoire naturelle et les sciences de la vie.

À partir de 3 ans. Accessible aux personnes en situation de handicap mental, cognitif ou psychique.

Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33567738484 https://www.facebook.com/museumdetoulouse Couvent construit au début du XVIIe siècle. La première messe y est célébrée en 1623. En 1806, l’église devient paroissiale et est légèrement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Le sanctuaire fut agrandi de la sacristie. Cette dernière fut installée d’abord dans une salle derrière le sanctuaire puis, quand cette salle fut prise pour l’installation de l’orangerie du jardin des plantes, la sacristie occupa l’ancienne chapelle de l’Enfant Jésus. En 1820, couvent et cloître devinrent école de médecine puis, en 1861, muséum d’histoire naturelle. Le plan présente une nef unique pourvue de chapelles latérales et un chevet plat. La nouveauté réside dans le décor où la peinture joue un rôle important. Sous le chœur, une crypte en briques voûtée en anse de panier présente un mur nord percé de quatorze niches sur deux niveaux. Trois galeries de l’ancien cloître subsistent. Une fausse galerie a été construite au nord. Tram T1 (terminus Palais de Justice). Métro ligne B Carmes ou Palais de Justice. Bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44.

La Médiathèque jeunesse vous propose de venir tester en famille ses jeux coups de cœur, des jeux de plateaux, de dés, de coopération, d’anticipation ou de stratégie afin de découvrir de manière et la…

© Muséum de Toulouse