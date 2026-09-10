Séance de méditation au musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
jeudi 15 octobre 2026 · Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Séance de méditation au musée
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 12:30:00
fin : 2026-10-15 13:30:00
Date(s) :
2026-10-15
Et si vous découvriez l’exposition Peindre la lumière en l’alliant avec la méditation de pleine conscience ?
La méditation, c’est être à l’écoute de soi -même et de ses ressentis. L’art nous invite aussi à faire une pause, nous ramène au moment présent, fait appel aux émotions et à l’introspection. C’est le moment de mettre le mental en pause et de se laisser porter par ce que l’art peut faire émerger en nous, au cœur de l’exposition temporaire du musée de Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
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English :
How about combining a visit to the “Painting Light” exhibition with a mindfulness meditation session?
L’événement Séance de méditation au musée Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72
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