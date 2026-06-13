Séance de renforcement musculaire Centre Sportif Jules Noël PARIS

3 séances de renforcement musculaire sont proposées au centre sportif Jules Noël les mercredis 8, 15 et 22 juillet de 17h00 à 18h00 sur la base de loisirs estivale du 14ème.

Ces séances sont gratuites. Elles sont assurées par des enseignants en Activité Physique Adaptée

Pour toute question ou inscription, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : contact@unispourlesport.paris

La base de loisirs du 14ème au centre sportif Jules Noël, accueillera une séance de renforcement musculaire d’une heure à destination des seniors.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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