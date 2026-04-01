Séance de sophrologie La Bib Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Séance de sophrologie

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvre les techniques de sophrologie pour être plus serein aux examens. .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance de sophrologie

L’événement Séance de sophrologie Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne