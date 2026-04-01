Séance de sophrologie La Bib Villeneuve-sur-Lot
Séance de sophrologie La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 25 avril 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Séance de sophrologie
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
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La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
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English : Séance de sophrologie
L’événement Séance de sophrologie Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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