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K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot

K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot

K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle Michel Cazassus

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Villeneuve-sur-Lot

K-Pop Festival

Salle Michel Cazassus Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :
2026-04-25

L’association Bulles de Lumière, organise un événement unique pour vos enfants, fans de la série K-Pop Demon Hunters !
Au programme 8 ateliers.
Chaque atelier se déroule sous forme de missions de chasseurs de démons, avec plein de surprises à découvrir (danse, bien-être, activités créatives, maquillages, gourmandises…).
Buvette sur place.   .

Salle Michel Cazassus Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 57 80 99 

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English : K-Pop Festival

L’événement K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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