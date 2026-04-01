Villeneuve-sur-Lot

K-Pop Festival

Salle Michel Cazassus Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

L’association Bulles de Lumière, organise un événement unique pour vos enfants, fans de la série K-Pop Demon Hunters !

Au programme 8 ateliers.

Chaque atelier se déroule sous forme de missions de chasseurs de démons, avec plein de surprises à découvrir (danse, bien-être, activités créatives, maquillages, gourmandises…).

Buvette sur place. .

Salle Michel Cazassus Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 57 80 99

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English : K-Pop Festival

L’événement K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne