K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot
K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot samedi 25 avril 2026.
Villeneuve-sur-Lot
K-Pop Festival
Salle Michel Cazassus Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
L’association Bulles de Lumière, organise un événement unique pour vos enfants, fans de la série K-Pop Demon Hunters !
Au programme 8 ateliers.
Chaque atelier se déroule sous forme de missions de chasseurs de démons, avec plein de surprises à découvrir (danse, bien-être, activités créatives, maquillages, gourmandises…).
Buvette sur place. .
Salle Michel Cazassus Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 57 80 99
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English : K-Pop Festival
L’événement K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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