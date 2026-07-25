Séance de Yoga à 2 Voix Dojo de Saint-Memmie Saint-Memmie
samedi 25 juillet 2026 · Dojo de Saint-Memmie · Saint-Memmie
Informations pratiques
Saint-Memmie
Séance de Yoga à 2 Voix
Dojo de Saint-Memmie Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:30:00
fin : 2026-07-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01
Tout public
Le Clos Solis vous accueille pour une séance de Yoga à 2 voix co animée par Valérie et Mathilde. .
Dojo de Saint-Memmie Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 6 80 26 08 44
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English : Séance de Yoga à 2 Voix
L’événement Séance de Yoga à 2 Voix Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne