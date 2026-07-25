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AGENDA · Saint-Memmie

Séance de Yoga à 2 Voix Dojo de Saint-Memmie Saint-Memmie

samedi 25 juillet 2026 · Dojo de Saint-Memmie · Saint-Memmie

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Dojo de Saint-Memmie
Adresse
Avenue le Corbusier
Ville
51470 Saint-Memmie
Département
Marne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Memmie

Séance de Yoga à 2 Voix

Dojo de Saint-Memmie Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:30:00
fin : 2026-07-25 11:30:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01

Tout public
Le Clos Solis vous accueille pour une séance de Yoga à 2 voix co animée par Valérie et Mathilde.   .

Dojo de Saint-Memmie Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 6 80 26 08 44 

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English : Séance de Yoga à 2 Voix

L’événement Séance de Yoga à 2 Voix Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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