Séance de Yoga à 2 Voix Dojo de Saint-Memmie Saint-Memmie

Informations pratiques

Saint-Memmie

Séance de Yoga à 2 Voix

Dojo de Saint-Memmie Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:30:00

fin : 2026-07-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01

Tout public

Le Clos Solis vous accueille pour une séance de Yoga à 2 voix co animée par Valérie et Mathilde. .

Dojo de Saint-Memmie Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 6 80 26 08 44

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English : Séance de Yoga à 2 Voix

L’événement Séance de Yoga à 2 Voix Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne