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AGENDA · Le Mans

Séance de yoga au musée Musée de Tessé Le Mans

jeudi 8 octobre 2026 · Musée de Tessé · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
12:15:00
Lieu
Musée de Tessé
Adresse
2 Avenue de Paderborn
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6 6

Le Mans

Séance de yoga au musée

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 12:15:00
fin : 2026-10-08 13:15:00

Date(s) :
2026-10-08

Par Estelle Lavergne
Novices ou pratiquants réguliers, les séances de yoga au musée donnerons une double valeur à votre visite, alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga au milieu des œuvres devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales.   .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51  musee.tesse@lemans.fr

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English :

By Estelle Lavergne

L’événement Séance de yoga au musée Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72

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