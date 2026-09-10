Séance de yoga au musée Musée de Tessé Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Séance de yoga au musée

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 12:15:00

fin : 2026-10-08 13:15:00

Date(s) :

2026-10-08

Par Estelle Lavergne

Novices ou pratiquants réguliers, les séances de yoga au musée donnerons une double valeur à votre visite, alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga au milieu des œuvres devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Estelle Lavergne

L’événement Séance de yoga au musée Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72