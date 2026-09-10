Séance de yoga au musée Musée de Tessé Le Mans
jeudi 8 octobre 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Séance de yoga au musée
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 12:15:00
fin : 2026-10-08 13:15:00
Date(s) :
2026-10-08
Par Estelle Lavergne
Novices ou pratiquants réguliers, les séances de yoga au musée donnerons une double valeur à votre visite, alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga au milieu des œuvres devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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English :
By Estelle Lavergne
L’événement Séance de yoga au musée Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72
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