Informations pratiques

Beuzec-Cap-Sizun

Séance de Yoga

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 12:30:00

fin : 2027-07-02

Date(s) :

2026-09-01

Séances de hatha Yoga les lundis à 10h et 18h30, mardis 19h30, jeudi 12h30.

Sur inscription.

Séances accessibles aux débutants.

Travail du souffle, renforcement du dos. .

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 63 69 61 82

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English :

L’événement Séance de Yoga Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz