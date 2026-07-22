AGENDA · Beuzec-Cap-Sizun
Séance de Yoga Beuzec-Cap-Sizun
mardi 1 septembre 2026 · Beuzec-Cap-Sizun
Informations pratiques
Beuzec-Cap-Sizun
Séance de Yoga
Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 12:30:00
fin : 2027-07-02
Date(s) :
2026-09-01
Séances de hatha Yoga les lundis à 10h et 18h30, mardis 19h30, jeudi 12h30.
Sur inscription.
Séances accessibles aux débutants.
Travail du souffle, renforcement du dos. .
Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 63 69 61 82
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English :
L’événement Séance de Yoga Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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