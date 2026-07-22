UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beuzec-Cap-Sizun

Séance de Yoga Beuzec-Cap-Sizun

mardi 1 septembre 2026 · Beuzec-Cap-Sizun

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
vendredi 2 juillet 2027
Heure de début
12:30:00
Adresse
Kervillé
Ville
29790 Beuzec-Cap-Sizun
Département
Finistère
Tarif

Beuzec-Cap-Sizun

Séance de Yoga

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 12:30:00
fin : 2027-07-02

Date(s) :
2026-09-01

Séances de hatha Yoga les lundis à 10h et 18h30, mardis 19h30, jeudi 12h30.
Sur inscription.
Séances accessibles aux débutants.
Travail du souffle, renforcement du dos.   .

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 63 69 61 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance de Yoga Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Beuzec-Cap-Sizun (Finistère)