Séance de yoga Les p’tits Yogis Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Séance de yoga Les p’tits Yogis

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 17:00:00

fin : 2026-06-23 17:00:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-05-19 2026-06-23

Une petite bulle zen pour muscler, assouplir, détendre son corps… et son esprit ! Pour plus de confort, pensez à apporter un tapis de gym ou une serviette.

.

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

A little Zen bubble to strengthen, soften and relax your body? and your mind! For added comfort, remember to bring a gym mat or towel.

