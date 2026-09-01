Informations pratiques

Coussac-Bonneval

Séance découverte

4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Équipé d’un casque VR, explorez les fonds marins, vibrez à travers les peintures de Paul Gauguin, rendez visite à la Joconde ou parcourez les traces des Mayas et Teotihuacan: plus de vingt films VR au choix vous attendent. .

4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Séance découverte

L’événement Séance découverte Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin