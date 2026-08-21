Séance découverte du numérique pour les seniors, RIG / Restaurant intergénérationnel du Croissant, Nantes
mardi 22 septembre 2026 · RIG / Restaurant intergénérationnel du Croissant · Nantes
Informations pratiques
Séance découverte du numérique pour les seniors Mardi 22 septembre, 14h00 RIG / Restaurant intergénérationnel du Croissant Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:00:00+02:00
Pour leur sixième participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors afin de découvrir le numérique en toute simplicité !
RIG / Restaurant intergénérationnel du Croissant 27 Rue du Croissant, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.40.73.73.09 »}]
Une activité ludique et pédagogique pour commencer à découvrir l’univers du numérique simplement
Digital Week
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