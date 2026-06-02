Séance dédicace Christian Louis A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan mercredi 1 juillet 2026.

Lannemezan

Séance dédicace Christian Louis

A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Christian Louis revient avec l’histoire vraie d’Étienne Portes, guillotiné à Saint-Gaudens en 1900, sujet de son dernier livre.

.

A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christian Louis returns with the true story of Étienne Portes, guillotined in Saint-Gaudens in 1900, the subject of his latest book.

L’événement Séance dédicace Christian Louis Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65