Séance dédicace Christian Louis A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
Séance dédicace Christian Louis A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan mercredi 1 juillet 2026.
Lannemezan
Séance dédicace Christian Louis
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Christian Louis revient avec l’histoire vraie d’Étienne Portes, guillotiné à Saint-Gaudens en 1900, sujet de son dernier livre.
.
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christian Louis returns with the true story of Étienne Portes, guillotined in Saint-Gaudens in 1900, the subject of his latest book.
L’événement Séance dédicace Christian Louis Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
À voir aussi à Lannemezan (Hautes-Pyrénées)
- Chants et Comédie: Belcantor par Omar Hassan LANNEMEZAN Lannemezan 11 juin 2026
- Séance dédicace Mariano De Gracia A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan 17 juin 2026
- Rencontre avec Victorien Bornéat LANNEMEZAN Lannemezan 19 juin 2026
- Après-midi jeux de société tous ensemble A la salle du Renouveau Lannemezan 21 juin 2026
- Séance dédicace Myriam Chirousse A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan 24 juin 2026