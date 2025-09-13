Spectacle equestre, musical, poétique Evolution(s) en extérieur Lannemezan

Spectacle equestre, musical, poétique Evolution(s) en extérieur Lannemezan mercredi 1 juillet 2026.

Spectacle equestre, musical, poétique Evolution(s)

en extérieur LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Un humain encombré fait irruption dans un univers vide, une chute malencontreuse le contraint à modifier sa perception de la réalité. Ses rencontres successives avec des chevaux vont l’obliger à évoluer. Les entendant réellement, obligé d’interagir avec eux, de les contrôler à leur demande, il passe ainsi plusieurs étapes qui l’emmènent vers plus de légèreté. Un autre humain intervient, il aide les chevaux à se faire comprendre et aide le premier humain à bouger et à faire bouger l’univers dans lequel il évolue.

2 comédiens | 1 musicien | 1 cheval |1 mule.

Tarif Normal15€, réduit 8€ (moins de 18 ans et minimas sociaux), gratuit moins de 12 ans.

Renseignements et réservation 05 62 99 13 59 / serviceculturel@mairie-lannemezan.fr .

en extérieur LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 service.culture.lannemezan@gmail.com

English :

A cluttered human bursts into an empty universe, and an unfortunate fall forces him to alter his perception of reality. Successive encounters with horses force him to evolve. As he really hears them, interacts with them and controls them at their request, he passes through a series of stages that lead him to greater lightness. Another human intervenes, helping the horses to make themselves understood and helping the first human to move and move the universe in which he evolves.

2 actors | 1 musician | 1 horse | 1 mule.

German :

Ein belasteter Mensch bricht in ein leeres Universum ein. Ein unglücklicher Sturz zwingt ihn, seine Wahrnehmung der Realität zu verändern. Seine aufeinanderfolgenden Begegnungen mit Pferden zwingen ihn dazu, sich weiterzuentwickeln. Er kann sie wirklich hören, muss mit ihnen interagieren und sie auf ihren Wunsch hin kontrollieren und durchläuft so mehrere Etappen, die ihn zu mehr Leichtigkeit führen. Ein anderer Mensch greift ein, hilft den Pferden, sich verständlich zu machen, und hilft dem ersten Menschen, sich zu bewegen und das Universum, in dem er sich bewegt, in Bewegung zu setzen.

2 Schauspieler | 1 Musiker | 1 Pferd | 1 Maultier.

Italiano :

Un umano disordinato irrompe in un mondo vuoto e una sfortunata caduta lo costringe ad alterare la sua percezione della realtà. I successivi incontri con i cavalli lo costringeranno a evolversi. Li ascolta davvero, è costretto a interagire con loro e a controllarli su loro richiesta, e attraversa una serie di tappe che lo portano verso una maggiore leggerezza. Un altro umano interviene, aiutando i cavalli a farsi capire e aiutando il primo umano a muoversi e a muovere l’universo in cui si evolve.

2 attori | 1 musicista | 1 cavallo | 1 mulo.

Espanol :

Un humano desordenado irrumpe en un mundo vacío, y una desafortunada caída le obliga a alterar su percepción de la realidad. Sus sucesivos encuentros con caballos le obligarán a evolucionar. Los escucha de verdad, se ve obligado a interactuar con ellos y a controlarlos a petición suya, y pasa por una serie de etapas que le conducen hacia una mayor ligereza. Otro humano interviene, ayudando a los caballos a hacerse entender y al primer humano a moverse y a mover el universo en el que evoluciona.

2 actores | 1 músico | 1 caballo | 1 mula.

L’événement Spectacle equestre, musical, poétique Evolution(s) Lannemezan a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65