Séance dédicace Mariano De Gracia A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
Séance dédicace Mariano De Gracia A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan mercredi 17 juin 2026.
Lannemezan
Séance dédicace Mariano De Gracia
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Présentation du livre “ Mes plus belles sorties montagne dans les Pyrénées” de Mariano De Gracia, plus connu sous son seul prénom Mariano.
Mariano présente plus d’une centaine de ses plus belles randonnées dans les Pyrénées, illustrées de superbes photos. Une rencontre permettra d’échanger directement avec l’auteur autour de ces paysages.
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A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
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English :
Presentation of the book ? Mes plus belles sorties montagne dans les Pyrénées? by Mariano De Gracia, better known by his first name Mariano.
Mariano presents over a hundred of his most beautiful hikes in the Pyrenees, illustrated with superb photos. There will also be an opportunity to talk directly with the author about these landscapes.
L’événement Séance dédicace Mariano De Gracia Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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