Séance dédicace Myriam Chirousse A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan

Lannemezan

Séance dédicace Myriam Chirousse

A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Myriam Chirousse, autrice du roman Le Présage des oiseaux , sera présente à la librairie pour échanger autour de ce conte engagé, questionnant la place des femmes et le désir guerrier des dirigeants.

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A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

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English :

Myriam Chirousse, author of the novel Le Présage des oiseaux , will be present at the bookshop to discuss this engaged tale, which questions the place of women and the warlike desire of leaders.

L’événement Séance dédicace Myriam Chirousse Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65