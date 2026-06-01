Séance dédicace Myriam Chirousse A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
Séance dédicace Myriam Chirousse A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan mercredi 24 juin 2026.
Lannemezan
Séance dédicace Myriam Chirousse
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Myriam Chirousse, autrice du roman Le Présage des oiseaux , sera présente à la librairie pour échanger autour de ce conte engagé, questionnant la place des femmes et le désir guerrier des dirigeants.
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A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
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English :
Myriam Chirousse, author of the novel Le Présage des oiseaux , will be present at the bookshop to discuss this engaged tale, which questions the place of women and the warlike desire of leaders.
L’événement Séance dédicace Myriam Chirousse Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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