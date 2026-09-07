Séance d’essai Atelier Théâtre Adulte le lundi 14 septembre Paris 20e theatre de l’echo

Informations pratiques

Action et Cie, compagnie professionnelle, depuis 2007 encadre des ateliers Théâtre avec véritable esprit de Troupe.

Constitution d’un nouveau groupe le lundi soir pour les débutants !

Le lundi : Adultes spécial Débutant.

Séance d’essai : Lundi 12 septembre à 20H00.

Horaires : 20h à 22h30.

Lieu : Théâtre del’Echo. Proche Nation, Paris 20e, Métro Maraîcher ou Alexandre Dumas, bus 64, bus 26.

Petit groupe : 10 à 12 personnes (maxi).

L’Atelier Théâtre du lundi est accessible aux débutants, et est encadré par une metteur en scène professionnelle expérimentée.

Cet atelier très complet vous révèle toutes les ficelles du jeu et de la comédie dans des conditions idéales.

* exercices de relaxation,

* expression orale, diction, textes,

* Mise en confiance, vaincre son trac,

* Exercices et jeux théâtraux ludiques,

* Travail de scènes.

Travail bienveillant et progressif en prenant compte de chacun,

Petit Groupe et exercices adaptés.

Bonne ambiance. Sérieux et régularité requis.

* Travail de textes ou d’une pièce à partir de janvier, deux représentations prévues en juin.

Tarif modéré (réglement possible en plusieurs fois). Voir notre site, renseignements par mail.

Contact actionetcie@gmail.com ou via notre site ou par téléphone !