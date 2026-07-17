Séance d’essai – Jamet Slow Vinyasa : Yoga adultes et ados (14+), Complexe Sportif Daniel Praud, Nantes

Informations pratiques

Séance d’essai – Jamet Slow Vinyasa : Yoga adultes et ados (14+) Samedi 12 septembre, 10h00 Complexe Sportif Daniel Praud Loire-Atlantique

Gratuit pour la séance d’essai du 12 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:00:00+02:00

Le Jamet Sporting Club Bellevue enrichit son pôle bien-être avec le lancement de « Jamet Slow Vinyasa », un cours de yoga destiné aux adultes et adolescents de plus de 14 ans.

Ce cours bimensuel (un samedi sur deux de 10h00 à 11h00) a été pensé pour s’intégrer harmonieusement dans les emplois du temps chargés des familles et des actifs du quartier.

Il propose un travail postural de renforcement profond combiné à des techniques de respiration active pour évacuer les tensions musculaires accumulées pendant la semaine de travail ou d’études.

Formule Famille : Idéal pour les parents souhaitant pratiquer en parallèle de leurs enfants, puisque le cours de Yoga Kids (8-13 ans) débute à la Salle Jamet immédiatement après, de 11h00 à 12h00.

Séance d’essai gratuite : Samedi 12 septembre 2026 à 10h00.

Inscription obligatoire en ligne : https://fitness.gymnase-jamet.fr/

Complexe Sportif Daniel Praud 21 Bd Emile Romanet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0787645431 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fitness.gymnase-jamet.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-jamet.fr »}] [{« link »: « https://fitness.gymnase-jamet.fr/ »}]

Découvrez un nouveau cours bimensuel de yoga « Slow Vinyasa », adapté aux adultes et adolescents dès 14 ans.

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