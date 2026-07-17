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Séance d’essai – Jamet Slow Vinyasa : Yoga adultes et ados (14+), Complexe Sportif Daniel Praud, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Complexe Sportif Daniel Praud · Nantes

Séance d’essai – Jamet Slow Vinyasa : Yoga adultes et ados (14+), Complexe Sportif Daniel Praud, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Complexe Sportif Daniel Praud
Adresse
21 Bd Emile Romanet, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit pour la séance d'essai du 12 septembre.

Séance d’essai – Jamet Slow Vinyasa : Yoga adultes et ados (14+) Samedi 12 septembre, 10h00 Complexe Sportif Daniel Praud Loire-Atlantique

Gratuit pour la séance d’essai du 12 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:00:00+02:00

Le Jamet Sporting Club Bellevue enrichit son pôle bien-être avec le lancement de « Jamet Slow Vinyasa », un cours de yoga destiné aux adultes et adolescents de plus de 14 ans.
Ce cours bimensuel (un samedi sur deux de 10h00 à 11h00) a été pensé pour s’intégrer harmonieusement dans les emplois du temps chargés des familles et des actifs du quartier.
Il propose un travail postural de renforcement profond combiné à des techniques de respiration active pour évacuer les tensions musculaires accumulées pendant la semaine de travail ou d’études.
Formule Famille : Idéal pour les parents souhaitant pratiquer en parallèle de leurs enfants, puisque le cours de Yoga Kids (8-13 ans) débute à la Salle Jamet immédiatement après, de 11h00 à 12h00.
Séance d’essai gratuite : Samedi 12 septembre 2026 à 10h00.
Inscription obligatoire en ligne : https://fitness.gymnase-jamet.fr/

Complexe Sportif Daniel Praud 21 Bd Emile Romanet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0787645431 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fitness.gymnase-jamet.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-jamet.fr »}] [{« link »: « https://fitness.gymnase-jamet.fr/ »}]
Découvrez un nouveau cours bimensuel de yoga « Slow Vinyasa », adapté aux adultes et adolescents dès 14 ans.

jamet sporting club bellevue

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