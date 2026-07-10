Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais La Chambre verte Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

vendredi 13 novembre 2026 · Place du Champ de Foire · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais La Chambre verte

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Fiction de François Truffaut.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésion en vente à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard. .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais La Chambre verte

L’événement Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais La Chambre verte Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche