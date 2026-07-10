Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Leto Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
vendredi 14 mai 2027 · Place du Champ de Foire · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Leto
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 20:30:00
fin : 2027-05-14
Date(s) :
2027-05-14
Drame de Kirill Serebrennikov.
Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.
Cartes d’adhésion en vente à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
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English : Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Leto
L’événement Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Leto Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche
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