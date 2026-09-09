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Séance d’une classe à l’ancienne, Maison des Traditions, Chassignolles

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Traditions · Chassignolles

Séance d’une classe à l’ancienne, Maison des Traditions, Chassignolles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des Traditions
Adresse
16 rue des Traditions, 36400 Chassignolles
Ville
36400 Chassignolles
Département
Indre
Tarif
limité à 25 peronnes

Séance d’une classe à l’ancienne 19 et 20 septembre Maison des Traditions Indre

limité à 25 peronnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Vous aurez le plaisir d’être accueilli par le Maître Pierre. Turbulents, bavards, petits vauriens s’abstenir ! le maître n’est pas commode !

Maison des Traditions 16 rue des Traditions, 36400 Chassignolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 00 57 http://www.lamaisondestraditions.org La Maison des Traditions est un musée municipal situé dans la Vallée noire, région SI chère à George Sand. Il est consacré au monde rural, aux activités agricoles. Doté d’outils, de machines anciennes, il raconte le travail des paysans de 1850 à 1950. Parking à proximité.
Vous aurez le plaisir d’être accueilli par le Maître Pierre. Turbulents, bavards, petits vauriens s’abstenir ! le maître n’est pas commode !

©Maison des Traditions

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