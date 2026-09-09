Séance d’une classe à l’ancienne, Maison des Traditions, Chassignolles

Informations pratiques

Séance d’une classe à l’ancienne 19 et 20 septembre Maison des Traditions Indre

limité à 25 peronnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Vous aurez le plaisir d’être accueilli par le Maître Pierre. Turbulents, bavards, petits vauriens s’abstenir ! le maître n’est pas commode !

Maison des Traditions 16 rue des Traditions, 36400 Chassignolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 00 57 http://www.lamaisondestraditions.org La Maison des Traditions est un musée municipal situé dans la Vallée noire, région SI chère à George Sand. Il est consacré au monde rural, aux activités agricoles. Doté d’outils, de machines anciennes, il raconte le travail des paysans de 1850 à 1950. Parking à proximité.

Vous aurez le plaisir d’être accueilli par le Maître Pierre. Turbulents, bavards, petits vauriens s’abstenir ! le maître n’est pas commode !

©Maison des Traditions