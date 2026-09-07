visite guidée de l’église Saint Étienne de Chassignolles, église Saint Etienne Chassignolles, Chassignolles

Informations pratiques

visite guidée de l’église Saint Étienne de Chassignolles Dimanche 20 septembre, 14h00 église Saint Etienne Chassignolles Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite guidée à 11h

église Saint Etienne Chassignolles 36 400 Chassignolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 00 57 L’église St Étienne, à Chassignolles, était une église – prieuré, cependant, celui-ci n’existe plus et nous ne connaissons pas son emplacement. L’église se compose d’une nef-halle du 19e siècle, d’un chœur du 13e siècle et de deux chapelles seigneriales du 16e siècle. Comme dans l’architecture cistercienne, le chevet est plat percé de trois longues et étroites fenêtres. Tout le décor sculpté se concentre sur la façade et surtout sur les chapiteaux du chœur. Celui-ci ainsi que le clocher sont construits en pierre de taille et la tour du clocher comprend deux étages carrés ornés sur chaque face d’arcatures aveugles et de baies géminées. D’une part, les chapelles ont été réalisées sur les emplacements des stalles des chanoines d’où une maladresse dans leurs exécutions. D’autre part, elles suivent la mode gothique. Les portes extérieurs de ces chapelles sont surmontées d’un blason dont l’un est celui de la famille Bertrand. L’église possède à l’intérieur un chancel et deux statues datées du 16e siècle. Parking à l’arrière de l’église

visite guidée à 11h

©Maison des Traditions